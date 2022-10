Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto prallt gegen Baum - Fahrer flüchtet.

Stemwede (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.10.) wurde der Polizeileitstelle ein auf der Niedermehner Straße an einem Baum verunfalltes Auto gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen in Stemwede gemeldeten 40-Jährigen antreffen. Der Leichtverletzte gab an, dass sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt habe.

Den Unfallspuren nach befuhr der Fahrer eines Smart Fortwo gegen 02.10 Uhr die Niedermehner Straße in Richtung Westrup. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen. Er kam nach links von der Straße ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto um 180 Grad und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrer und ließ seinen leicht verletzten Beifahrer zurück. Dieser wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt sowie die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell