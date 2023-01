Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fünf Fahrräder aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte öffneten zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagvormittag gewaltsam eine Garage an der Markusstraße. Aus der Garage nahmen sie insgesamt fünf hochwertige Fahrräder mit (drei Mountainbikes, ein Rennrad, ein Pedelec). Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Wie die Fahrräder abtransportiert wurden ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei: Fahräder sollten nach Möglichkeit auch in der Garage nicht nur abgeschlossen, sondern an einem festen Gegenstand angeschlossen werden (Anker/Bügel in der Wand). Viele Garagentore lassen sich mit relativ geringem Krafteinsatz auch ohne Schlüssel öffnen. Bei Garagen, die zusätzlich mit einer Tür ausgestattet sind (zum Beispiel als Zugang von Garten aus) ist unbedingt auch diese Tür abzuschließen. Grundsätzlich bieten Garagentore nicht den gleichen Schutz gegen Einbruch, wie eine moderne, solide Haustür. Bitte notieren Sie sich nach dem Kauf eines Fahrrades unbedingt die Fahrradrahmennummer. Nur so kann ein Fahrrad beim Auffinden seinem Besitzer durch die Polizei zugeordnet werden.

