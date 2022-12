POL-MI: Unfallflucht: Mutmaßlicher Fahrzeugführer ermittelt

Preußisch Oldendorf (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Offelter Dorfstraße an der Einmündung zum Offelter Weg einen Baucontainer aufgebrochen. Der blaue vor einem Rohbau stehende Container wurde den Erkenntnissen nach in der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr gewaltsam geöffnet. Daraus entnahmen die Täter mehrere Werkzeuge der Marken Bosch und Makita. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660. Rückfragen ausschließlich ...

