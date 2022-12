Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt: Führerschein beschlagnahmt

Minden (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr an die B 482 gerufen. Zuvor hatte eine Melderin den Leitstellenbeamten berichtet, dass sie in Nähe der Abfahrt Schaumburger Weg einen verunfallten Pkw entdeckt habe. Dessen mutmaßlicher Fahrer habe sich zu Fuß und mutmaßlich alkoholisiert von der Unfallstelle entfernt.

Diese Sachverhaltsschilderung bestätigte sich nach Eintreffen der Beamten vor Ort. Das Auto stand schwer beschädigt vor einem Straßenbaum, der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Schließlich konnte der mutmaßliche Fahrerzeugführer, ein Mann (41) aus Vlotho, im Rahmen der Nahbereichsfahndung offenbar unverletzt, aber augenscheinlich alkoholisiert angetroffen werden. Deshalb brachte man ihn zur Entnahme einer Blutprobe ins Johannes Wesling Klinikum. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, das Auto abgeschleppt.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der mutmaßliche Fahrer in Fahrtrichtung Petershagen auf der Bundesstraße unterwegs gewesen war. Dabei hatte er aus ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über das Auto verloren und es über den Grünstreifen hinweg gegen den Baum gesteuert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell