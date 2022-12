Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelecs aus LKW gestohlen

Porta Westfalica (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei gegen 6.45 Uhr wegen eines Diebstahls zum Autohof nach Porta Westfalica-Vennebeck gerufen. Dort traf die Streifenwagenbesatzung auf einen Sattelzug und dessen Fahrer (39). Der gab den Beamten zu verstehen, dass Unbekannte in der zurückliegenden Nacht von der Ladefläche des Lastwagens zahlreiche Fahrräder gestohlen hätten. Der Fahrer selber habe geschlafen, so die Angaben.

Bei Inaugenscheinnahme der Ladefläche konnte festgestellt werden, dass die Täter sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Anhängers verschafft hatten. Von diesem wurden den gegenwärtigen Erkenntnissen nach rund 30 Fahrräder der Marke "Swapfiets" gestohlen. Die Tat dürften sich nach Annahme der Polizei zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr ereignet haben. Ein Zeuge gab gegenüber den Beamten an, dass er einen weißen Transporter beobachtet habe, als der in der Nacht neben dem LKW gestanden habe. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

