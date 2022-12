POL-MI: Pkw touchiert zwei Straßenbäume

Rahden (ots) - Vor dem Hintergrund der präventiven Bekämpfung von Verkehrsunfällen von Radfahrenden überprüften kürzlich Beamte des Bezirksdienstes Espelkamp in Kooperation mit dem Schulzentrum Rahden vorsorglich die Fahrräder der Schülerschaft auf deren Verkehrssicherheit. Insbesondere die in der dunklen Jahreszeit erforderliche Beleuchtung der Zweiräder stand hierbei im Fokus. In dieser Woche fand entlang der ...

mehr