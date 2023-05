Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.05.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 09:01 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 53-Jährige aus der Gemeinde Wehretal in der Landgrafenstraße in Eschwege vorwärts einzuparken. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Wildunfall

Um 00:59 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-jähriger Eschweger die K 39 zwischen Hasselbach und Waldkappel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 10.05.23, um 22:44 Uhr, wurde in der Goldbachstraße in Eschwege ein Pkw Ford durch Unbekannte beschädigt. Diese stachen in die beiden Reifen auf der Beifahrerseite ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

