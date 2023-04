Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Mercedes an- Hochwertiges Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebte der Nutzer eines schwarzen Mercedes Benz, der am Donnerstagmorgen (20.4.) sein Fahrzeug in Augenschein nahm. Im Inneren fehlten ein Laptop, eine Armbanduhr, einer braune Lederbörse mit Bargeld in drei-stelliger Höhe, sowie diverse persönliche Papiere. Das Laptop befand sich im Kofferraum, sowie die Geldbörse im Handschuhfach. Nach bisherigen Ermittlungen stand das Fahrzeug im Zeitraum zwischen Mittwochabend um 18.45 Uhr bis zum Donnerstagmorgen 9.00 Uhr am Semmelweg und an der Siemensstraße abgeparkt. Im Tatzeitraum brachen Unbekannte das Fahrzeug an einem der Abstellorte auf und entwendeten die Gegenstände aus dem Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch und den mitgenommen Gegenständen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

