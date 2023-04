Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Bargeld entwendet

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 62-jähriger Mann aus Rödinghausen bemerkte gestern (19.4.) gegen 17.15 Uhr, dass Unbekannte in sein Haus eingedrungen sind. Der oder die unbekannten Täter gingen augenscheinlich das Küchenfenster der Immobilie am Hölderlinweg gewaltsam an. So gelangten sie in das Gebäudeinnere und durchsuchten diverse Räume und Schränke nach Habseligkeiten. Nach einer ersten Durchsicht ist Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet worden. Inwieweit weitere Gegenstände fehlen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der beiden 62-Jährigen Hauseigentümer zwischen 7.30 und 17.15 Uhr, um unbemerkt in das Haus einzudringen. Mögliche Zeugen, die gestern in diesem Zeitraum im Bereich des Hölderlinwegs etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

