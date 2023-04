Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Autos ineinander geschoben - Alkoholkonsum als mutmaßliche Unfallursache

Hiddenhausen (ots)

(jd) An einer Ampelanlage der Bünder Straße ereignete sich gestern (18.4.) um 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem Renault in Richtung Bünde, als die Amel auf Höhe der Kirchlengerner Straße für sie Rotlicht zeigte. Die Frau bremste ihr Fahrzeug daraufhin ab. Unmittelbar hinter ihr fuhr eine 22-jährige Bünderin mit ihrem VW, die ihr Auto ebenfalls abbremste. Ein dahinterfahrender Hiddenhauser schaffte es nicht rechtzeitig, seinen Opel bis zum Stillstand abzubremsen, sodass er auf den VW auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall in den davor befindlichen Renault geschoben. Die beiden Fahrerinnen sowie die 20-jährige Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 59-jährigen Autofahrer aus Hiddenhausen Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was durch einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort bestätigt wurde. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 18.000 Euro.

