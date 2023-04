Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw stoßen beim Abbiegen zusammen - 52-jährige Bünderin leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Herforder fuhr am Montag (17.4.) mit seinem Opel auf der Lockhauser Straße in Richtung Herford. Gegen 14.53 Uhr erreichte er die Einmündung zur Grünen Straße und beabsichtigte, in diese abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 52-jährige Bünderin mit ihrem Mercedes ebenfalls auf der Lockhauser Straße, allerdings in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegen übersah der 43-Jährige augenscheinlich das entgegenkommende Fahrzeug und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 43- Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell