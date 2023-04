Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Pferdeanhänger - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) An der Albert-Einstrein-Straße ereignete sich am vergangenen Wochenende ein Diebstahl. Ein 52-Jähriger bemerkte am Montag (17.4.) gegen 12.30 Uhr, dass ein auf einem Firmengelände geparkter Pferdeanhänger nicht mehr vor Ort war und informierte den 56-jährigen Eigentümer. Dieser gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass der Anhänger über einen Diebstahlschutz verfügt, sodass es eigentlich nicht möglich ist, den Anhänger einfach so an ein Fahrzeug anzukoppeln. Ein "Wegschieben" ist jedoch möglich, da die Reifen nicht blockiert sind. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Montag 12.30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem Pferdeanhänger der Marke Böckmann machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

