Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 36-Jähriger fährt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstag (15.4.) gegen 23.30 Uhr einen Mercedes, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel und informierten die Polizei. Der bis dahin unbekannte Fahrzeugführer fuhr auf der Elverdisser Straße in Richtung Herford. Als er an einem Bahnübergang sein Fahrzeug anhalten musste, trafen die Beamten der Kreispolizeibehörde Herford ein und wollten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dieser öffnete sein Fenster jedoch nur einen Spalt weit und weigerte sich zunächst das Fahrzeug zu verlassen. Der mehrfachen Aufforderung der Beamten, aus dem Auto auszusteigen, kam der Mann nicht nach. Es gelang den Beamten jedoch die Fahrzeugtür zu öffnen. In dem Mercedes fanden sie mehrere Spirituosen und auch der Fahrer, ein 36-jähriger Mann aus Herford, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Einem freiwilligen Atemalkoholtest stimmte der Mann nicht zu. Daher wurde er zur Entnahme einer Blutprobe auf die Herforder Wache gebracht. Der 36-Jährige verhielt sich aggressiv und widersetzte sich mehrfach den Anordnungen der Beamten. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten und wurde auf der Wache auch zunehmend körperlich aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

