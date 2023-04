Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkohol und Zigaretten aus Supermarkt entwendet - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (15.4.) gegen 20.45 Uhr eine Person auf einem Firmengeländer an der Engerstraße auf. Der Mann befand sich in dem Buschwerk hinter einer Garage, woraufhin die Beamten eine Kontrolle durchführten. Bei der Person handelt es sich um einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 38-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt. Er führte unter anderem vier Netztaschen aus einem nahegelengen Supermarkt mit sich, in der sich diverse Zigaretten und hochpreisige Spirituosen befanden, über deren Herkunft er keine Angaben machen konnte. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, zudem führte er ein Messer bei sich. Die Beamten suchten im weiteren Verlauf den nahegelegenen Supermarkt auf. Ein Mitarbeiter bestätigte, dass die Netztaschen aus dem Sortiment des Marktes stammen. Nach Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige die mitgeführten Artikel im Wert von mehreren hundert Euro aus den Supermarktregalen an sich nahm und dann ohne zu bezahlen den Markt verließ. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Das Messer wurde durch die Beamten sichergestellt.

