Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Disco - Unbekannte entwenden Geldbörse

Spenge (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Diskothek an der Straße Mühlenburg legte seine Geldbörse in der Nacht zu Sonntag (16.4.) auf einen Tresen, nachdem alle Gäste gegen 3.00 Uhr das Etablissement verlassen hatten. Gegen 3.45 Uhr kamen zwei Gäste, ein Mann und eine Frau, zurück in die Diskothek, da sie ihre Jacken vergessen hatten. Nachdem beide wieder gingen, stellte der Mitarbeiter das Fehlen des Portemonnaies fest. Ob diese beiden Personen mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten oder die Geldbörse schon vorher fehlte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von rund 900 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Diskothek etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

