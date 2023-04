POL-HF: Einbruch in Vereinsheim Zutritt durch Fenster

Herford (ots) - (jd/um) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.04.) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Eimterstraße ein. In der Erdgeschosswohnung stand das Küchenfenster auf Kipp. Dies nutzte der Einbrecher und stieg durch das halb geöffnete Fenster ein. Ebenso hatte der Eigentümer die Jalousie halb herunter gelassen. Einbrecher erkennen ...

