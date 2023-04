Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchdiebstahl - Weihnachtsgeld aus Bücherregal im Wohnzimmer gestohlen

Herford (ots)

(jd/um) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.04.) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Eimterstraße ein. In der Erdgeschosswohnung stand das Küchenfenster auf Kipp. Dies nutzte der Einbrecher und stieg durch das halb geöffnete Fenster ein. Ebenso hatte der Eigentümer die Jalousie halb herunter gelassen. Einbrecher erkennen solche Situationen. Fenster ohne Einbruchsschutz lassen sich meist recht einfach mit ein wenig Gewalt öffnen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung alle Fenster und Türen. In diesem Fall nutzte der Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner in dem Mehrfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Im Wohnzimmer entwendete der Täter ein mit Bargeld gefüllten Briefumschlag mit einem Weihnachtsmotiv. Die Tat entdeckte ein Zeuge am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr und verständigte die Polizei. Noch am Nachmittag erfolgte eine Spurensuche am Tatort durch die Kriminalwache. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

