Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe nehmen beim Einbruch mehrere Arbeitsmaschinen mit

Rostock (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 31.03.2023, 15:00 Uhr bis 01.04.2023 08:30 Uhr in eine Werkshalle mit angeschlossenem Bürogebäude in Rostock An der Jägerbäk eingebrochen. Zutritt haben sie durch das Aufhebeln von Türen erlangt. Aus abgestellten Werkzeugkoffern wurden dann mehrere Maschinen entwendet. Durch die Mitnahme von Fahrzeugschlüsseln konnten die Tatverdächtigen mehrere Transporter öffnen. Der Anzeigende Mitarbeiter vor Ort hatte zum Zeitpunkt des Einsatzes des Kriminaldauerdienstes Rostock noch keine Auflistung der entwendeten Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

