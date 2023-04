Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schaufensterscheibe eingeschlagen- Zeugen gesucht

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (12.4.) wurde ein Bewohnder der Lübberstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er gegen 01.25 Uhr aus dem Fenster schaute, konnte er eine dunkel gekleidete Person sehen, die fußläufig in Richtung Innenstadt lief. Zudem bemerkte er, dass in einem Fotogeschäft die großflächige Fensterscheibe eingeworfen wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der laufenden Person brachte zunächst keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die bislang unbekannte männliche Person mit einem Pflasterstein die Scheibe der Auslage einwarf. Ob und gegebenenfalls welche Gegenstände er aus der Auslage entwendete, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die weitere Hinweise zu der flüchtenden Person geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

