Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung: 83-Jähriger nach Unfall mit Pedelec verstorben

Kuhardt (ots)

Am 07.01.2023 ereignete sich in Kuhardt ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 08.01.2023), bei dem ein 83-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Der Rentner verstarb am 04.02.2023 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an.

Ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5410956

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell