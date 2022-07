Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Schule

Gummersbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag (21. Juli, 21 Uhr) bis Freitag (22. Juli, 9 Uhr), brachen Unbekannte in eine Schule in der Kirchhellstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe zu den im Erdgeschoss gelegenen Toiletten ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Ob die Täter etwas erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell