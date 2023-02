Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Landau (ots)

Drei Personen gerieten am Samstag gegen 19:15h in Landau am Hauptbahnhof in Streit, welcher in einer Auseinandersetzung endete. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten trennten die Personen. Es stellte sich heraus, dass ein 32-jähriger Mann einem 25-jährigen Mann einen Tritt versetzte. Die dritte Person beteiligte sich anscheinend nicht. Der Täter und der Geschädigte waren erheblich alkoholisiert. Der Grund des Streites konnte nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell