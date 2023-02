POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht am Supermarkt

Germersheim (ots) - Am vergangenen Samstag legte ein 52-jähriger Mann aus Philippsburg während dem Einkaufen in der Mainzer Straße in Germersheim seinen Geldbeutel auf das Dach seines PKW. Nachdem er diesen dort vergessen hatte, machte er sich mit dem Geldbeutel auf dem Dach auf den Heimweg. An seiner Wohnanschrift musste er den Verlust seines Geldbeutels feststellen. Nachdem er den Sachverhalt der Polizei in Germersheim schilderte, konnte er seinen Geldbeutel samt Inhalt ...

mehr