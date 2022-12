Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertiger Schmuck entwendet

Bad Münstereifel / Mechernich (ots)

Am Mittwochnachmittag (21. Dezember) gegen 16.10 Uhr kam es in der Marktstraße in Bad Münstereifel zu einem Ladendiebstahl.

Ein Mann betrat das Juweliergeschäft und gab vor, sich für eine Halskette zu interessieren. Die Verkäuferin zeigte dem Tatverdächtigen diverse Schmuckstücke vor.

Der unbekannte Mann verließ fluchtartig das Geschäft, woraufhin der Verkäuferin ein fehlender Armreif auffiel.

Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es zuvor am Mittwochvormittag (21. Dezember) gegen 11 Uhr in Mechernich. Die Tatverdächtigen verwickelten auch hier den Juwelier in ein Verkaufsgespräch.

Der Verkäufer aus Mechernich zeigte den Tatverdächtigen diverse Schmuckstücke vor. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Tatverdächtigen eine hochwertige Halskette.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

