POL-EU: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Schleiden-Gemünd (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. Dezember) kam es um 2.45 Uhr auf der Kölner Straße in Gemünd zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Einbrecher entwendeten mehrere Zigarettenpackungen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauern an. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 ...

