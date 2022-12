POL-EU: Tankstelleneinbruch

Mechernich-Bergheim (ots) - Am Montagvormittag (19. Dezember) um 12.30 Uhr fing eine Scheune in der Eifelstraße in Mechernich-Bergheim Feuer. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte aus der Ortslage heraus eine starke Rauchentwicklung. Die Beamten stellten eine brennende Scheune fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Scheune grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus an, aus dem die Bewohner durch die Feuerwehr rechtzeitig ...

