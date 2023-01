LPI-J: Fahrzeugführer unter Drogen

Saale-Holzland (ots) - 23 Temposünder gingen der Polizei am Donnerstagnachmittag in der Königshofer Straße in Eisenberg ins Netz. In den allermeisten Fällen handelte es sich um geringfügige Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, welcher mit 72 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Rückfragen bitte an: ...

mehr