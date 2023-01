Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Unfall in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Insgesamt drei Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf beteiligt. Hintereinanderfahrend nutzten alle Unfallbeteiligten die Rodaer Straße aus Richtung Hermsdorf kommend in Richtung Kreuzstraße. Als der erste Fahrzeugführer aufgrund der Verkehrssituation bremsen musste, kam das nächste Fahrzeug dahinter zum Stehen. Ein 66-Jähriger bemerkte den Anhaltevorgang allerdings zu spät, fuhr auf das stehende Fahrzeug auf und schob dieses auf den ersten Pkw. Zwei Unfallbeteiligte verletzten sich dabei leicht.

