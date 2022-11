POL-FR: Freiburg-Herdern: E-Scooter-Fahrer touchiert Fußgängerin

Freiburg (ots) - Am vergangenen Donnerstagmittag, dem 10.11.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich an einer Lichtzeichenanlage in der Straße Binzengrün in Freiburg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen Fahrradfahrer und einem Autofahrer. In Folge des Streits kümmerte sich eine bislang unbekannte Passantin um den verletzten 17-Jährigen ...

