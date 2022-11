Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Weingarten: Körperliche Auseinandersetzung im Binzengrün - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am vergangenen Donnerstagmittag, dem 10.11.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich an einer Lichtzeichenanlage in der Straße Binzengrün in Freiburg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen Fahrradfahrer und einem Autofahrer.

In Folge des Streits kümmerte sich eine bislang unbekannte Passantin um den verletzten 17-Jährigen Jungen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Teil der Ermittlungen, welche der Polizeiposten Freiburg-Weingarten übernommen hat. In diesem Zusammenhang wird die helfende Passantin sowie Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, gesucht und gebeten sich mit dem Polizeiposten Freiburg-Weingarten unter der Telefonnummer 0761/ 401428-0 in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761/ 882-4421 rund um die Uhr entgegen.

ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell