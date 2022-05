Polizei Hagen

POL-HA: Roller bei Diebstahlsversuch über den Asphalt gezogen

Hagen-Boele (ots)

In der Osthofstraße fand ein 59-Jähriger seinen Roller Mittwochmorgen (04.05.2022) erheblich verkratzt auf. Als er sein Fahrzeug um 10 Uhr nutzen wollte, stand es nicht mehr in der Parkbucht, in der es am Vortag um 18.45 Uhr abgestellt hatte, sondern auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. An dem Kleinkraftrad waren deutliche Schleifspuren erkennbar, unter dem Roller eine größere Menge Zweitakt-Öl. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich umgeworfen, über die Straße geschliffen und im Anschluss wieder auf den Zentralständer gestellt. Der Roller hatte unter anderem Lackkratzer an der Verkleidung des rechten Seitenspiegels und am rechten Lenkradgriff. Der Mann aus Wetter gab darüber hinaus an, dass die Abdeckplane des Rollers entwendet wurde. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell