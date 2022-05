POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Flaschenwurf auf Streifenwagen

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Donnerstag, 05.05.2022, schlief eine Frau in der Helmholtzstraße in ihrem Bett. Die Schlafzimmertür stand geöffnet und die Wohnungstür im dritten Obergeschoss war wie immer verschlossen. Gegen Mitternacht wurde die 53-Jährige durch ein lautes Geräusch geweckt. Einbrechern gelang es, die Tür aufknacken. Sie standen plötzlich in der Wohnung. Die Hagenerin begann zu schreien. So laut, dass ...

