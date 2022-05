Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall auf Spielhalle - Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Raub auf eine Spielhalle in der Boeler Straße. Auf dem Altenhagener Friedhof konnte die Polizei, wie berichtet, zwei Tatverdächtige (16 und 17) vorläufig festnehmen. Die Hagener Kriminalpolizei regte bei der Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls an. Diesen erließ eine Richterin am Mittwoch gegen die beiden Jugendlichen. Beide wurden in die Jugendhaftanstalt überführt. (hir)

