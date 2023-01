Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Pöbeleien in die Zelle

Jena (ots)

Das äußert aggressive Verhalten eines 45-Jährigen aus Jena endete Donnerstagnachmittag in der Gewahrsamszelle der Polizei. Der Mann fiel zunächst auf, weil er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Salvadore-Allende-Platz vorbeikommende Passanten anschrie, beleidigte und zuletzt auch Gewalt androhte. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich ebenso angriffslustig und kündigte die Begehung weiterer Straftaten an. Als Konsequenz dufte der Mann die Polizei zur Wache begleiten. Er muss nun mit gleich mehreren Anzeigen rechnen.

