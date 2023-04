Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gartenhütte- E-Bike als Diebesgut

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Ostersamstag (8.4.) stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Breslauer Straße fest, dass augenscheinlich in seiner Abwesenheit die Türen von zwei Gartenhütten auf seinem Grundstück geöffnet wurden. Er informierte daraufhin eine Bekannten, der Nachschau hielt und die aufgebrochenen Türen der Gartenhütten feststellte. Aus dem Inneren einer Gartenhütte wurde ein silbernes E-Moutntainbike der Marke Cube (Stereo Hybrid 18-Zoll) entwendet. Am Freitagabend waren die Gartenhütten noch ordnungsgemäß verschlossen, so dass die Täter in der Nacht zu Samstag die Türen aufbrachen und das Fahrrad entwendeten. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch Verbleich des hochwertigen Fahrrades machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

