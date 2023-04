Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Boot und Trailer- Zeugin beobachtet Abtransport

Herford (ots)

(sls) Bereits am vergangenen Freitag (7.4.) konnte eine aufmerksame Zeugin gegen 12.15 Uhr beobachten, wie zwei bislang unbekannte Personen mit Fahrzeugen (Kombi und Geländewagen) auf einen Parkplatz der Ravensberger Straße gegenüber der Hausnummer 5 fuhren. Dort befand sich ein Bootsanhänger, auf der sich zu diesem Zeitpunkt eine kleine Jolle befand. Der Anhänger wurde an den Kombi angekoppelt und beide Fahrzeuge fuhren davon. Da die Zeugin davon ausging, dass dieses im Auftrag des Eigentümers erfolgte, meldete sie den Vorfall zunächst nicht. Am Abend gegen 18.00 Uhr informierte der Eigentümer dann die Polizei, da es sich um einen Diebstahl handelt, da er keine Person zum Abtransport berechtigt hatte. Der Bootsanhänger stand schon seit einiger Zeit abgemeldet auf dem Parkplatz und es befanden sich keine Zulassungskennzeichen daran. Bei dem Boot handelt es sich um eine blaue Jolle mit dem Namen "Flamingo". Dieses war zum Zeitpunkt des Abtransportes mit einem roten Tuch bedeckt. Beides Zusammen hat einen Gesamtwert von ca. 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Bootes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

