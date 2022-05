Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Die Taschendiebe waren wieder unterwegs. Am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr wurde eine 84-jährige Lüdenscheiderin beim Einkaufen in einem Discounter an der Bromberger Straße bestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse während des Einkaufes in ihrer Handtasche verstaut. An der Kasse des Discounters stand sie jedoch plötzlich ohne Geld, Papiere und Bankkarte da. Die Polizei warnt weiter vor Dieben insbesondere in Discountern. Kunden sollten ihre Wertsachen z.B. in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verstauen. (wib)

