Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo-Mama-Trick"/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Mit dem "Hallo-Mama"-Trick auf WhatsApp hat ein Unbekannter bei einer 68-jährigen Hemeranerin abkassiert. Sie glaubte, dass die Textnachrichten von ihrem Sohn stammten. Der Absender beschrieb eine finanzielle Notlage und die hilfreiche Mutter ließ sich erweichen, zweimal hohe Summen zu überweisen. Eine dritte Überweisung scheiterte zunächst an der mangelnden Deckung ihres Kontos. Deshalb lieh sie sich kurzfristig Geld in der Verwandtschaft und veranlasste auch Überweisung Nr. 3. Erst als sich der Verwandte an den echten Sohn wandte, flog der Schwindel auf. Da war das Geld aber schon weg. Die Polizei warnt: Diese Art von Betrug lässt sich eigentlich sehr einfach verhindern: Rufen Sie Ihren echten Sohn/Ihre echte Tochter unter der ihnen bekannten (alten) Telefonnummer zurück. Dann wird schnell klar sein, ob er oder sie wirklich ein neues Handy hat, "in Not" ist oder "ganz dringend" eine Überweisung veranlassen muss.

Eine 81-jährige Kundin wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Hadamareplatz bestohlen. Ihre Handtasche hing an ihrem Rollator, als sie Waren zusammensuchte. An der Kasse bemerkte sie, dass die Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt weiter dringend zur Vorsicht beim Einkauf: Taschendiebe suchen insbesondere in Discountern nach Opfern. Weitere Taschendiebstähle gab es am Donnerstag in Iserlohn, Menden und Lüdenscheid. Kunden sollten ihre Geldbörsen dicht am Körper tragen. (cris)

