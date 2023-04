Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(lip) Am Karfreitag (7.4.) gegen 18:00 Uhr befuhr nach eigenen Angaben ein 26-Jähriger aus Bad Salzuflen mit einem Mercedes Benz die Herforder Straße in Fahrtrichtung Herford. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der 26-Jährige, der sich nach eigenen Angaben alleine im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Da im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt wurde, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund der Aussage von Zeugen, dass sich eine weitere Person im Fahrzeug befunden habe und diese sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernte, dauern die polizeilichen Ermittlungen hierzu weiter an. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

