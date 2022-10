Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in der Küche in Kiel Hassee, Bewohnerin gerettet.

Kiel (ots)

Um 13:53 meldete eine Bewohnerin des Hauses im Steinfuhrter Weg 8 in Kiel Hassee, einen brennenden Toaster in ihrer Küche, die Rauchentwicklung löste mehrere Rauchwarnmelder aus, da die Bewohnerin an einer Gehbehinderung leidet, konnte sie die Wohnung nicht selbständig verlassen, der Disponent der Leitstelle konnte die Bewohnerin anleiten, einen möglichst rauchfreien Bereich der Wohnung aufzusuchen, dort wartet sie auf das Eintreffen der Feuerwehr. Die bereits alarmierten Kräfte von Haupt und Ostwache konnten mit Unterstützung des Rettungsdienstes und der FF Russee, eine Person aus der Wohnung retten und an den Rettungsdienst übergeben, nach der ersten Untersuchung wurde diese zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden, die Wohnung wurde gelüftet und abkontrolliert, nach gut 1 Std haben alle, der etwa 25 eingesetzten Kräfte, die Einsatzstelle wieder verlassen.

