POL-HF: Einbruch in Garage - Unbekannte nehmen Reifen und Gartengeräte an sich

Bünde (ots) - (jd) Ein Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht (6.4.) gegen 3.40 Uhr einen Transporter an der Straße Ackerhagen. Als der Mann an dem weißen Transporter vorbeifuhr, rannten sogleich mehrere Personen weg und der Transporter fuhr ebenfalls zügig weg in Richtung Wirtsheide und Holzhauser Straße. Zurück blieben am Ort mehrere beschädigte Kisten sowie ...

mehr