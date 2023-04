Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Edelstahl-Leisten - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht (6.4.) gegen 3.40 Uhr einen Transporter an der Straße Ackerhagen. Als der Mann an dem weißen Transporter vorbeifuhr, rannten sogleich mehrere Personen weg und der Transporter fuhr ebenfalls zügig weg in Richtung Wirtsheide und Holzhauser Straße. Zurück blieben am Ort mehrere beschädigte Kisten sowie einige Leisten aus Edelstahl. Diese gehören zu einer Firma, die in der Lange Straße ansässig ist. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten stellte ein 50-jähriger Mitarbeiter fest, dass aus der Lagerhalle der Firma mindestens sieben Kisten fehlen, in denen sich Edelmetall-Leisten befanden. Diese haben einen Wert von rund 17.800 Euro. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

