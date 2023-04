Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taxifahrt endet in Auseinandersetzung- Betäubungsmittel aufgefunden

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (5.4.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Mindener Straße auf den Parkplatz eines Nachtclubs gerufen. Bei Eintreffen der Beamten kam es zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Fahrgast aus Gütersloh und einem Taxifahrer. Der Fahrgast hatte sich am Bahnhof in Herford ins Taxi gesetzt und zur geforderten Anschrift bringen lassen. Nachdem der Taxifahrer den Fahrtpreis forderte, wollte dieser das Geld plötzlich nicht bezahlen. Trotz mehrfacher Aufforderung reagierte der Gütersloher im aggressiver, so dass der Fahrer die Polizei informierte. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde in der Bekleidung des 33-Jährigen mehrere Tüten mit Betäubungsmittel, sowie Zubehör aufgefunden und vorläufig sichergestellt. Aufgrund der aggressiven und ständig wechselnden Gemütslage des Güterslohers gegenüber der Beamten und des Taxifahrers konnte eine gesundheitliche Beeinträchtigung zunächst nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung einem Krankenhaus Herford zugeführt. Ihn erwartet noch eine Anzeige wegen Zechbetrug. Dem Taxifahrer wurde zur Wahrung der zivilrechtlichen Ansprüche die notwendigen Personalien des Güterslohers mitgeteilt.

