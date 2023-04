Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Berufskolleg- Einstieg ins Lehrerzimmer

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmittag (4.4.) meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei Herford und berichtete über eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Berufskolleg am Bahndamm in Herford. Erste Auwertungen am Tatort ergaben, dass die Scheibe durch bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom letzten Wochende bis zum Mittwochmorgen eingeschlagen wurde. Durch das Einstiegsfenster wurde das Gebäude betreten und das anliegende Lehrerzimmer durchsucht. In wie weit noch weitere Räume betreten wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Unbekannten nahmen etwas Bargeld mit, dass sich in Briefumschlägen befand. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Gebäude in Richtung Bahnhofsgelände. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die im Bereich des Berufskolleg verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet haben und Hinweise zu diesen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

