Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes mit verschiedenen Kennzeichen unterwegs - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Bünde (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (3.4.) gegen 23.57 Uhr ein Mercedes auf. Dieser befand sich an einer Ampelanlage an der Blankener Straße und an dem Fahrzeug waren zwei nicht übereinstimmende Kennzeichen montiert. Auf Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte der bis dahin unbekannte Fahrer nicht. Einige Zeit später fuhr das Auto auf das Gelände einer Tankstelle und hielt an einer Zapfsäule. Dort zeigte der Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Bünde, Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme, sodass der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache nach Herford gebracht wurde. Der 34-Jährige verhielt sich zunehmend aggressiver und verbal ausfallend gegenüber den Beamten. Er ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass eines der Kennzeichen bereits 2021 als gestohlen gemeldet wurde. Beide Kennzeichen sowie das Fahrzeug, über das der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden sichergestellt.. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

