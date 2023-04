Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Übergriff auf 19-Jährige - Fahndung mit Phantombildern - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zum 21. August des vergangenen Jahres hatte eine 19-Jährige Herforderin gegen 2.00 Uhr Kontakt zu zwei unbekannten Personen in der Herforder Innenstadt. Eine blonde, etwa 155cm große Frau veranlasste ihren etwa 175cm großen Begleiter, der 19-Jährigen eine Flasche Cola zu geben. Nachdem die 19-Jährige davon getrunken hatte, wurde ihr unwohl. Später fand sie sich in einem Waldstück nahe der Hausheider Straße wieder, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen ist. Die Herforderin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Herford ermittelt wegen Körperverletzung gegen die beiden Unbekannten. Die Frau ist etwa 40-45 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug eine hellblaue Jeans. Der gesuchte Mann ist etwa 25 Jahre alt, hat ebenfalls eine kräftige Statur und war schwarz gekleidet. Er hat schwarze Tattoos am Arm. Es besteht der Verdacht, dass die Unbekannten der Herforderin unerlaubt Betäubungsmittel durch das Getränk zugeführt haben. Das Amtsgericht Bielefeld hat jetzt mit einem Beschluss Phantombilder der beiden Tatverdächtigen für die Öffentlichkeit freigegeben. Im Fahndungsportal der Polizei Herford sind die beiden Phantombilder zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/102332 Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell