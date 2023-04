Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verstärkte Polizeipräsenz sorgt für Sicherheit - Sondereinsatz in der Innenstadt und an Bahnhöfen

Herford (ots)

(jd) Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford sowie der Bundespolizei führten am Wochenende in Herford einen großflächigen Einsatz durch. Nach einem Sondereinsatz am Halloween-Wochenende im vergangenen Jahr war es der zweite gemeinsame Einsatz beider Behörden, um für mehr Sicherheit in der Innenstadt sowie am Bahnhof zu sorgen.

Kräfte der Bundespolizei waren in diesem Zusammenhang nicht nur am Herforder Bahnhof im Einsatz, sondern führten auch verstärkt Kontrollen an den Bahnhöfen in Löhne und Bünde durch. Ziel des Einsatzes war es, zum Beginn der Ferien polizeiliche Präsenz zu zeigen und Straftaten schon im Vorfeld zu verhindern.

So konnten nach einem Taschendiebstahl, der sich am Herforder Bahnhof ereignet hatte, zwei Tatverdächtige gestellt werden. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden Anzeigen geschrieben, ebenso wegen Körperverletzung und Beleidigung. So ereignete sich beispielsweise eine Körperverletzung auf dem Gelände einer Diskothek an der Bünder Straße. Der Tatverdächtige konnte gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei in den Räumlichkeiten der Diskothek gestellt werden. Er leistete jedoch erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter verletzt wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt. Darüber hinaus wurden Ordnungswidrigkeiten sowie Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen geahndet.

Die Polizei Herford nimmt die Sicherheit in der Herforder Innenstadt, besonders auch an den Wochenenden, weiterhin genauer in den Fokus.

