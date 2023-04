Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi prallt gegen Baum - Zwei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 22-jähriger Löhner fuhr in der Nacht zu Sonntag (2.4.), um 2.27 Uhr mit seinem Audi auf der Bischofshagener Straße in Richtung Herford. In einer Linkskurve verlor der Mann dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten, der aus der Verankerung gerissen wurde und stieß dann mit einem Baum zusammen. Der 22-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Löhne stammt, wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten nach ersten Ermittlungen vor Ort fest, dass der Audi-Fahrer mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße fuhr und infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

