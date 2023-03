Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Fahrerin bemerkt Loch im Tank

Herford (ots)

(um) Gestern (30.03.) fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Klein-LKW von Herford nach Salzuflen auf einer Auslieferungsfahrt. Plötzlich zeigte die Tankanzeige rot, was bis dahin manchmal vorkommt bzw. normal ist. An der Zapfsäule einer nahegelegen Tankstelle füllt die Frau dann Dieselkraftstoff auf und wundert sich, dass unter dem Fahrzeug eine Lache entsteht. Ein Abschlepper musste den LKW in eine Werkstatt bringen, da der Kraftstofftank angebohrt war. Bislang unbekannte Täter hatten in der vorausgegangenen Nacht den Kraftstoff an dem Firmengelände an der Laarer Straße abgezapft. Der Schaden beträgt mindestens 1000.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

