POL-HI: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Hildesheim (ots) - Alfeld - (col): Am 14.03.2023, gegen 10:00 Uhr, klingelt ein vermeintlicher Wasserwerker bei der lebensälteren Geschädigten in der Blücherstraße und gibt an die Wasseruhren ablesen zu müssen. Die Person wird daraufhin in die Wohnung gelassen und kann dort in einem unbeobachteten Moment Schmuck entwenden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen, wie Fahrzeugen ...

mehr